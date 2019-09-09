Душевнобольная «заминировала» дом президента Словакии

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В Словакии «заминировали» дом президента республики Зузаны Чапутовой, сообщает РИА Новости.

Звонок в полицию поступил 8 сентября, в воскресенье. Неизвестная утверждала, что в доме президента под Братиславой находится взрывное устройство. О том, какие цели преследовал аноним, не сообщается.

Полиция проверила дом Чапутовой и не нашла там бомбу. В ведомстве сообщили, что угроза оказалась ложной. Совершившую звонок женщину удалось задержать. Выяснилось, что звонила в полицию пациентка психиатрической лечебницы.

Зузана Чапутова — первая женщина-президент Словакии. О ее назначении сообщалось в марте 2019 года, она набрала 58 процентов голосов граждан.

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