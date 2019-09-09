Пугающей привычке мужчины составлять досье на всех знакомых нашли оправдание

Пользователь Reddit под ником AbrahamThunderwolf рассказал, что долгое время ведет специальную книгу, в которую записывает данные всех своих знакомых. В комментариях многие удивились такому подходу к сбору информации.

«У меня есть черная книга с описаниями всех, кого я знаю. Я в нее записываю дни рождения, что нравится и что не нравится, отношения с другими людьми и другие стандартные вещи про каждого», — рассказал он. По словам мужчины, у него синдром дефицита внимания и гиперактивности, из-за чего он постоянно забывает информацию о знакомых и их близких.

Пользователь подчеркнул, что часто записывает происходящее с ним, особенно то, что вызвало агрессию и гнев, — но заверил, что в книгу попадают не только негативные события. Его возлюбленная обнаружила записи, посчитала их жуткими и обвинила мужчину в манипуляции людьми. Девушке также не понравилось, что там содержатся данные о ее родителях.

Пользователи сообщества в целом поддержали AbrahamThunderwolf, однако согласились, что привычка кажется странной. «Конечно, это супержутко со стороны. В то же время, большинство из нас делают то же самое, только мысленно», — заметил traveler_companion.

Нашлись и те, кто страдал от того же заболевания, что и мужчина. Они поблагодарили автора поста за идею: юзер Partassipant заявил, что будет вести такие же записи. Manungal отметил, что «реакция девушки, к сожалению, нормальная». При этом комментатор uhaventcenathing не увидел в этом чего-то необычного, посчитав записи чем-то вроде дневника.

В 2018 году американка поделилась содержанием дневника бывшего коллеги, который был арестован. Она узнала, что последние несколько лет мужчина был маниакально ею одержим.

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