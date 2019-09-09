На Украине обвинили в госизмене работницу крымского избиркома

Генеральная прокуратура Украины сообщила о возбуждении дела о госизмене в отношении главы избирательной комиссии Крыма Михаила Малышева и его помощницы Айши Гафаровой, имеющей, по утверждению ведомства, украинское гражданство. Официальный пресс-релиз опубликован на сайте прокуратуры.

Украина считает проведение местных выборов в Крыму незаконными, так как не признает вхождение полуострова в состав России. Организацию выборов в Крыму прокуратура квалифицировала как «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины с помощью действий, направленных на захват государственной власти».

В ведомстве сообщили, что обвинительные акты будут вскоре переданы в суд.

8 сентября 2019 года в Крыму прошли выборы в Государственный совет второго созыва. Выборы организованы по смешанной системе: 50 депутатов избираются по партийным спискам, 25 — в одномандатных округах.

В 2014 году в состав России по итогам референдума вошел полуостров Крым. Украина и ряд других стран считают Россию оккупантом, но Москва отвергает обвинения. В том же году государства-члены Евросоюза, а также США и другие страны ввели против России ограничительные меры. Сперва их связали с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на экспорт продовольствия из стран, поддержавших санкции. Запад связывает отмену мер с выполнением Минских соглашений — комплекса мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины.

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