Китай напомнил о своем великом возрождении

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что его страна «идет широкими шагами» по пути к великому возрождению нации. Об этом передает РИА Новости.
«В настоящее время Китай при решительном руководстве ЦК КПК, ядром которого является [председатель Китая] товарищ Си Цзиньпин, твердо привержен плану из пяти компонентов», — отметил дипломат. Среди них он назвал строительство экономики, политики, культуры, социальной сферы и стратегии «четырех всесторонних аспектов» (построение среднезажиточного общества, углубление реформ, управление страны по законам и строгое внутрипартийное управление). Посол добавил, что Россия и Китай — хорошие друзья и добрые соседи.
Лозунг «китайской мечты» провозгласил Си Цзиньпин сразу после прихода к власти в 2012 году. Официальная его трактовка, представленная на XVIII съезде КПК, гласит, что мечта китайского народа тесно связана с мечтами народов всех стран, а осуществление «китайской мечты» возможно только в мирной обстановке на планете и при стабильности мирового порядка.