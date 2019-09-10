Генерал ФСБ рассказал о скандале с ЦРУ и пропавшем американским шпионом

Утечка данных в американских СМИ о шпионе из российских властных структур может быть не более, чем элементом информационной войны. Об этом во вторник, 10 сентября, бывший начальник ЦОС ФСБ России генерал-майор Александр Михайлов сообщил РИА Новости.

По его мнению, целью такой войны является либо создание «очередного витка напряженности в отношениях между США и Россией», либо «дискредитация конкретных людей и их коллег по службе». Также он отметил, что информация о шпионе подлежит тщательной проверке, чем, вероятно, сейчас и занимаются компетентные органы.

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Телеканал CNN 9 сентября сообщил, что США в 2017 году забрали из России своего информатора — высокопоставленного сотрудника аппарата российского правительства. Это якобы было сделано из-за опасений, что американский лидер Дональд Трамп и его администрация могли способствовать разоблачению шпиона.

Позже в политических Telegram-каналах появилась информация о том, что информатором ЦРУ мог быть сотрудник управления делами президента России Олег Смоленков. Между тем, по данным источников «Ленты.ру», Смоленков был сотрудником департамента Военно-промышленной комиссии правительства России.

10 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что должность Смоленкова не предполагала контактов с российским лидером Владимиром Путиным. Смоленков не являлся так называемым «указным», высшим, чиновником — не назначался на должность указом главы государства. Песков также подтвердил информацию о том, что Смоленков работал в администрации российского президента, однако был уволен несколько лет назад.

Между тем в Совете Федерации считают историю с агентом фейком. Сенатор Франц Клинцевич отметил, что «время "штирлицев" безвозвратно прошло», а американский телеканал мог выполнять определенный заказ.

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