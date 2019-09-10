Россиянин вернулся домой к матери после собственных похорон

Жительница Санкт-Петербурга опознала пропавшего 43-летнего сына и кремировала его тело, а спустя полгода он вернулся домой. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, 63-летняя петербурженка заявила в полицию об исчезновении сына в марте. Спустя несколько месяцев она опознала тело мужчины в морге, кремировала его и захоронила, получив свидетельство о смерти сына.

Через полгода 43-летний мужчина вернулся к матери, объяснив, что полгода жил в районе станции метро «Ленинский проспект», ночевал на улице и думал о смысле жизни. 8 сентября женщина забрала заявление об исчезновении сына.

Ранее 12-летняя жительница села Барабановское в Свердловской области ушла из дома, собрав вещи и взяв с собой кота. Не предупредив родителей, она отправилась в гости к родственникам в Челябинск. На четырех попутках школьница добралась до города и сообщила об этом проживающей там родне по телефону.

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