Россияне раскрыли отношение к США и Европе

Большинство россиян оценивают отношения с США и Евросоюзом как напряженные. Об этом стало известно из опроса «Левада-центра», передает «Интерфакс».

Отмечается, что такую оценку российско-американским отношениям дали 67 процентов респондентов, а российско-европейским — 55 процентов. Враждебными отношения между Россией и США назвали 11 процентов россиян, а между Россией и Европой — четыре процента опрошенных. О дружественном отношении России с США и странами Европы рассказали четыре и девять процентов россиян соответственно.

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При этом почти половина россиян (42 процента) положительно относятся к США — этот показатель вырос на 11 процентов с мая текущего года. О негативном отношении к стране заявили 44 процента респондентов, что на восемь процентов меньше, чем четыре месяца назад.

Кроме того, возросло число тех, кто хорошо относится к странам ЕС — с 37 до 50 процентов. В то же время на 10 пунктов — до 37 процентов — упала доля россиян, негативно настроенных к объединению европейских государств.

В октябре 2018 года американцы поставили Россию на предпоследнее место в списке стран, которые они считают союзническими или дружественными государствами. Треть граждан США считают Россию скорее врагом, чем другом Соединенных Штатов, еще 31 процент американских граждан назвали политику России недружественной.

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