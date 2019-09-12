Перевод заключенных в заброшенную башню «Бутырки» объяснили их же просьбой

Заключенных московского СИЗО «Бутырка» перевели в одну из заброшенных башен изолятора по их личной просьбе. Об этом заявил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной, передает ТАСС.

По его словам, у арестантов были плохие отношения с сокамерниками, из-за чего они попросили начальника СИЗО найти им другое помещение. «Это ни какая-то воспитательная мера, карательная, это была превентивная мера по их просьбе, направленная на недопущение возможных беспорядков», — сказал Куренной.

Также он отметил, что условия в камере удовлетворительные, однако ремонт там еще не делали. В частности, в помещении есть отделенный стенкой сантехнический блок. По словам Куренного, камера соответствует внутренним правилам распорядка изолятора.

«Это не какая-то заброшенная башня, вот этот блок времен Емельяна Пугачева. Ничего удивительного в этом нет, потому что вся "Бутырка" по большому счету этих времен постройки. Так что не совсем понятно, зачем наблюдатели так активно напирают на давность этой постройки», — добавил он.

Ранее представитель ФСИН Сергей Цыганков сообщил, что заключенных поместили в башню из-за переполненности изолятора. По его словам, в «Бутырке» находится гораздо больше арестантов, чем предусмотрено. Также в ведомстве отметили, что заключенных приходится переводить в другие помещения, поскольку в здании, построенном в 1771 году, постоянно проводятся ремонтные работы.

11 сентября в Общественной наблюдательной комиссии сообщили, что в одной из башен «Бутырки», которая ранее считалась заброшенной, содержатся двое заключенных. Отмечалось, что в камере, в которой обнаружили арестованных, площадью примерно четыре квадратных метра установлены двухъярусная кровать и напольный унитаз без сиденья.

На территории «Бутырки» есть четыре старинные башни. В одной из них, в которую был заключен Емельян Пугачев, сейчас располагается музей, остальные три были закрыты несколько лет назад.

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