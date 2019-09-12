СК попросил вернуть из суда дело защищавшего щенка подростка

Следственный комитет России (СКР) через прокуратуру затребовал у суда материалы уголовного дела в отношении подростка, который ударил по капоту автомобиля, насмерть сбившего его щенка. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» в четверг, 12 сентября.

Следствие намерено установить обстоятельства произошедшего, а также оценить причиненный ущерб.

Уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Томска Данила Сафронова

было возбуждено по статье 167 УК России («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), максимальное наказание по которой — два года лишения свободы.

Внедорожник наехал на трехмесячную лайку 5 июня. По словам владельца собаки, он ударил по капоту машины, чтобы водитель съехал с животного. Он также рассказал, что водитель извинился перед ним после того, как увидел мертвое животное. Он же вызвал полицию.

Однако позже выяснилось, что водитель подал в суд на Сафронова, оценив материальный ущерб в 14 тысяч рублей. По его словам, юноша якобы требовал с него денег за собаку.

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