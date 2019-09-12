Появилось видео застрявшего на парашюте бойца ВДВ

Baza / Telegram

В Уссурийске боец ВДВ в результате учебного прыжка с парашютом приземлился на крышу жилого дома, но не смог там удержаться и сорвался. Молодого человека спасло снаряжение, которое зацепилось за крюк, и он повис на уровне третьего этажа пятиэтажного здания. Telegram-канал Baza опубликовал видео спасательной операции.

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