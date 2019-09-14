«Бернли» в добавленное время ушел от поражения в игре с «Брайтоном»

«Брайтон» на своем поле сыграл вничью с «Бернли» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в субботу, 14 сентября, и завершилась со счетом 1:1. В первом тайме зрители не увидели голов. Хозяев вперед на 51-й минуте вывел Ниль Мопе. Отыграться гости смогли в добавленное время. Отличился Джеффри Хендрик.

После пяти туров в активе «Брайтона» пять очков, команда находится на 14-м месте в чемпионате Англии. «Бернли» набрал столько же баллов, но по дополнительным показателям опережает оппонента и находится на 12-й строчке.

В следующем туре «Брайтон» 21 сентября на выезде сыграет с «Ньюкаслом». «Бернли» в тот же день примет «Норвич».

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