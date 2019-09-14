Неймар забил ударом «ножницами» и принес ПСЖ победу в добавленное время

Нападающий парижского «Пари Сен-Жермен» Неймар забил ударом «ножницами» в матче пятого тура чемпионата Франции против «Страсбурга». Видео появилось на сайте Sportbox.

Гол был забит на 92-й минуте встречи. Матч завершился со счетом 1:0.

Неймар появился на поле в составе ПСЖ впервые с мая этого года. В минувшее трансферное окно он хотел покинуть клуб.

ПСЖ, имея в активе 12 очков, расположился на первом месте турнирной таблицы. «Страсбург» с тремя очками занимает 18-е место.

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