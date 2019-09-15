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Черноморский флот взял на сопровождение американский корабль «Юма»

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Черноморский флот взял на сопровождение американское быстроходное военно-транспортное судно «Юма», которое вечером 14 сентября зашло в акваторию Черного моря. Об этом в воскресенье, 15 сентября, передает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

В сообщении центра утверждается, что судно зашло в акваторию около 17:30 по московскому времени 14 сентября.

Дежурные силы и средства Черноморского флота осуществляют «непрерывное слежение за американским судном», сообщили в военном ведомстве.

Ранее военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин заявил, что Военно-морские силы США проиграют в схватке с Черноморским флотом. Так, он обратил внимание на сверхзвуковую маловысотную противокорабельную крылатую ракету П-270 «Москит» — ей оснащены ракетные корабли «Бора» и «Самум» проекта 1239. По утверждению Литовкина, особенность ракеты заключается в том, что она «несется над водой зигзагом на высоте до четырех метров в облаке водяной пыли». Он также утверждает, что ракету невозможно обнаружить локатором.

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