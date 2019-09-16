Россияне оказались способны найти проблемы в любой стране мира

Российские туристы попадают в передряги во всех странах мира. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Ее слова приводит «Интерфакс».

Как сообщила омбудсмен, в мире нет ни одного государства, где туристы из России не сталкивались бы с проблемами и и не нуждались в помощи. «Мы сегодня заключаем двусторонние соглашения, что позволяет помогать выручать людей, попавших в трудную жизненную ситуацию», — пояснила Москалькова.

По ее словам, самые частые трудности, с которыми сталкиваются россияне, — это лишение свободы. Москалькова добавила, что в таких ситуациях омбудсмен одного государства может взаимодействовать с омбудсменом другого и помочь попавшему в передрягу человеку.

В августе 2018 года страховая компания ERV составила рейтинг стран, в которых россияне чаще всего обращались за медицинской помощью в первом полугодии 2018 года. Лидирующую позицию по количеству страховых претензий заняла Турция — здесь за медицинской помощью обращалось 46 процентов от общего количества отдыхающих.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!