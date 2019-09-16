Россиян уберегли от проверок на детекторе лжи

Работодатель не может использовать данные полиграфа (детектора лжи) для правовых решений в отношении сотрудников. Об этом заявил директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда Дмитрий Баснак. Его слова приводит РИА Новости.

«Установление в локальных актах обязанности применения полиграфа нарушает требования федерального законодательства», — указал он и подчеркнул, что достоверность данных, полученных с помощью полиграфа, не подтверждена.

Баснак указал, что проводить такие тесты можно только с согласия работника. «Выводы, которые получены при помощи полиграфа, не могут быть положены в основу каких-либо правовых решений в отношении соответствующего лица», — отметил представитель Минтруда.

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В феврале 2018-го стало известно, что Банк России намерен проверить сотрудников на умение хранить тайну, а также на причастность к коррупции с помощью детектора лжи. Планировались, что на проверку направят кураторов коммерческих банков, а также уполномоченных представителей ЦБ, которые работают с банками и финансовыми организациями. При этом тесты на полиграфе не будет проходить руководство ЦБ — председатель Банка Эльвира Набиуллина, ее заместители и главы департаментов.

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