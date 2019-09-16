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Род Стюарт впервые рассказал о своем заболевании раком

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Певец Род Стюарт впервые публично заявил, что последние три года боролся с раком простаты и сумел победить болезнь. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает The Independent.

«Об этом никто не знает, но я считаю, что пора всем рассказать. Сейчас я здоров, но только потому, что болезнь была обнаружена на ранней стадии. Я регулярно проходил обследования», — рассказал Стюарт, выступая на благотворительном мероприятии, направленном на борьбу с раком простаты.

По словам Стюарта, диагноз был поставлен в феврале 2016-го во время планового медицинского обследования. С июля этого года болезнь певца перешла в стадию ремиссии.

Обращаясь к присутствовавшим в зале мужчинам, Стюарт призвал их регулярно обследоваться. «Парни, найдите время сходить к врачу. Да, вставят палец в задницу, но это не смертельно», — заявил он.

В 2017 году операцию по удалению злокачественной опухоли простаты перенес комик Стивен Фрай. Позднее он также заявил, что ему повезло, что болезнь была диагностирована на ранней стадии благодаря своевременному обследованию.

74-летний Род Стюарт участвовал в группах The Jeff Beck Group и The Faces. С 1969 года музыкант начал выпускать сольные альбомы. После распада The Faces в середине 1970-х Стюарт стал одним из самых успешных певцов Великобритании. В октябре 2016-го он был посвящен в рыцари.

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