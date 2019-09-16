Двух человек ранили в ходе стрельбы у станции метро в Москве

Двое мужчин госпитализированы с ранениями различной степени тяжести после стрельбы в районе станции метро «Тимирязевская». Об этом в понедельник 16 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным полиции, у входа в вестибюль неизвестный из хулиганских побуждений начал стрелять и, ранив двоих, скрылся.

У одного из пострадавших диагностированы проникающая открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и проникающее ранение глаза, а у второго — непроникающие ранения правого предплечья, правого уха и живота.

По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ведется розыск подозреваемого.

13 сентября сообщалось, что в поселке Алексеевка Белгородской области пенсионер, находясь на крыше дома, открыл огонь по полицейским из пневматической винтовки.

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