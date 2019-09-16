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Россияне резко полюбили отдых в Сочи

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Россияне похвалили отдых в популярном курортном городе Сочи. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса бронирования авиабилетов Biletix, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В результате опроса выяснилось, что доля путешественников, удовлетворенных летним отпуском в Сочи, резко выросла. Например, 73 процента россиян, которые посещали город не в первый раз, заявили, что отдых там улучшился.

Кроме того, в 2019 году 63 процента туристов признались, что будут рекомендовать Сочи родным (в 2018 году такого мнения придерживались 39 процентов).

Также россияне выделили самые сильные стороны российского курорта. Так, 21 процент отметил красивую природу и благоприятный климат, 15 процентов — качество продуктов питания, а 13 процентов — разнообразие экскурсионной и культурной программы. Среди отрицательных аспектов отдыха в Сочи туристы упомянули высокие цены (19 процентов респондентов), проблемы с экологией региона (15 процентов) и слишком большой поток путешественников (13 процентов).

В июле администрация города Сочи сообщила, что в санаториях курорта заканчиваются номера, и из-за высокого спроса будут открываться дополнительные места размещения. Средний показатель заполняемости всех средств размещения по городу составлял 90 процентов. В августе, на который приходится пик сезона, ожидался рост до 100 процентов.

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