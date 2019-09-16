Рубль взлетел

Курс рубля в первые полчаса после начала торгов вырос на 0,8 процента. По состоянию на 10:30 по московскому времени он составлял 63,88 рубля за доллар, свидетельствуют данные торгов.

Евро за это же время упал ниже отметки 71 рубль, до 70,76 рубля. В последний раз на таком уровне российская валюта находилась полтора месяца назад, 1 августа.

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Выросли акции российских нефтяных компаний. «Татнефть» прибавила почти 1,5 процента, а «Лукойл» — более 2,5 процента. Индекс Мосбиржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,98 процента, до 2818,14 пункта. Индекс РТС вырос на 1,81 процента, достигнув отметки в 1393,67 пункта.

Поводом для такой динамики стала атака беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии, после чего крупнейший в мире экспортер нефти сократил производство вдвое. Бомбардировки привели к крупному пожару, который удалось потушить. Однако сроки восстановления производства на данный момент неизвестны.

После этого стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent уже поднималась на 19 процентов, до 71,95 доллара за баррель, цена на октябрьский фьючерс на нефть марки WTI росла на 15 процентов, до 63,34 доллара. К настоящему моменту произошла корректировка — до 65,25 доллара за баррель Brent, а WTI — до 59,04 доллара.

Эксперты не исключают, что если Саудовская Аравия не сумеет оперативно восстановить производство, то стоимость нефти может подняться до ста долларов за баррель.

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