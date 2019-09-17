В АПЛ назвали лучший гол пятого тура

Гол полузащитника «Бернли» Джеффри Хендрика признан лучшим в пятом туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ирландский футболист отличился дальним ударом в добавленное время выездной встречи против «Брайтона». Забитый мяч принес его команде ничью (1:1).

Кроме этого гола в пятерку лучших также вошли результативные удары в исполнении Йетро Виллемса («Ньюкасл»), Мохамеда Салаха («Ливерпуль»), Фикайо Томори («Челси») и Муссы Дженепо («Саутгемптон»).

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