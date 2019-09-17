Россиянин в деталях описал подготовку к похоронам матери

Россиянин Илья Тимофеев подробно описал процесс подготовки к похоронам матери. Чтобы похоронить женщину, ему пришлось пройти «через бюрократический ад». Рассказ мужчины опубликовало интернет-издание TJ (ТJournal).

По словам Тимофеева, от вскрытия он отказываться не стал. При этом если родственник не желает проводить вскрытие умершего, нужно явиться в морг в 8 часов утра и написать отказ. «Но встать рано мне пришлось все равно — разбудил звонок в дверь. На пороге стоял агент <...> из коммерческого похоронного бюро. Он сходу предложил свои услуги, но как только я намекнул на вызов полиции — мгновенно ретировался. Буквально через 10 минут агенты стали названивать мне на мобильный. При том, что ни адреса, ни своего телефона я никому не оставлял», — написал россиянин, уточнив, что, оказалось, его контакты похоронные бюро получили от больницы, где скончалась его мать.

«Смерть — серьезный бизнес. Кто первый смог поймать обалдевших от горя родственников, тот и получает все сливки, то есть деньги», — пояснил Тимофеев.

Он также описал процесс получения справки о смерти матери в морге во время обеденного перерыва его сотрудников. Тимофеев решил хоронить мать через государственную организацию «Ритуал», в которой ему дали неделю на сбор необходимых для погребения документов. По словам россиянина, государство выделяет на похороны около 17 тысяч рублей. Впоследствии ему пришлось все-таки занимать деньги, чтобы оплатить такие услуги, как омывание тела и его одевание, а также транспортировку тела до крематория.

После получения справки о смерти матери Тимофееву потребовалось свидетельство о смерти, за которым он отправился в Многофункциональный центр (МФЦ). Однако в базе МФЦ не оказалось дома, где проживала умершая, поэтому выписку из домовой книги Тимофеев получить сразу не смог. Ему пришлось обратиться в центр социального обеспечения по прошлому месту жительства матери. Получив свидетельство, россиянин занялся непосредственно похоронами.

«За день до похорон нужно было отвозить в морг одежду для усопшей. <...> Обошлось мне это примерно в семь тысяч рублей, я купил все новое, простое, но хорошее. Мамочка будет выглядеть аккуратно и красиво. <...> И я не понимаю, почему если что-то положено от государства, нужно еще и доплачивать. <...> К слову об обрядах. Отпевание батюшкой мне оценили в какую-то космическую сумму. Я отказался. Сумму не называю — мне немного стыдно за церковные структуры, <...> но Бог им судья», — написал Тимофеев. Он добавил, что времени «выпивать и тосковать» у него не было.

Теперь Тимофеев находится на этапе вступления в наследство.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru