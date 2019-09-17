Мужчина дважды поборол рак и неожиданно стал миллионером

Житель американского города Бенд, штат Орегон, дважды излечился от рака и сорвал в лотерею крупный джекпот. Об этом сообщает газета The New York Post.

Стю Макдоналд (Stu MacDonald) еженедельно покупал лотерейный билет Megabucks. По его словам, каждый раз супруга Клаудия (Claudia) подбадривала его и говорила: «Давай, заполучи выигрышный билет».

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7 сентября Макдоналд в очередной раз приобрел лотерейный билет, однако Клаудия забыла пожелать супругу удачи. Именно тогда мужчина и стал победителем: он выиграл 4,6 миллиона долларов (295,3 миллиона рублей).

«Какой же я удачливый! Я дважды поборол рак, а теперь эта победа. Потрясающе», — подчеркнул американец. Он решил единовременно забрать денежный приз и после уплаты налогов получил 1,5 миллиона долларов (96,3 миллиона рублей).

В начале августа сообщалось, что британка перенесла операцию по удалению раковой опухоли и выиграла в лотерею более 61 миллион фунтов стерлингов (около 5 миллиардов рублей по текущему курсу). В 2016 году данный выигрыш стал четвертым джекпотом в лотерее EuroMillions на территории Великобритании.

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