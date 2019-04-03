Умирающий выиграл в лотерею и потратил деньги на путешествие вместо лечения

Житель американского штата Северная Каролина выиграл в лотерею 250 тысяч долларов (16,6 миллиона рублей). Об этом сообщает Inside Edition.

Ричард Биар (Richard Beare) утверждает, что купил лотерейный билет по просьбе жены. Заодно он решил приобрести несколько билетов мгновенной лотереи. Под защитным слоем одного из них обнаружился крупный выигрыш.

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Биар намерен потратить деньги на туристическую поездку. «Недавно у меня нашли рак печени четвертой стадии, — говорит он. — Хочу поехать в путешествие, пока еще могу получать удовольствие». По его словам, жена всегда мечтала увидеть Италию, и теперь они смогут это сделать.

По информации благотворительной организации Cancer Research UK, финансирующей исследование злокачественных опухолей, при отсутствии лечения средняя продолжительность жизни больных раком печени четвертой стадии составляет около четырех месяцев.

В 2018 году сообщалось, что американец, выигравший в лотерею миллион долларов, скончался через три недели после получения денег от рака последней стадии, о котором он не знал.

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