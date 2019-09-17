Кремль сообщил об отсутствии ответа от Эр-Рияда по предложению Путина

Саудовская Аравия пока не ответила на предложение президента России Владимира Путина купить зенитно-ракетные комплексы С-300 или С-400, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 17 сентября.

По его словам, контакты по военно-техническому сотрудничеству двух стран будут продолжены.

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Песков также заметил, что пока рано говорить о необходимости нарастить добычу нефти после атаки на Saudi Aramco. Он подчеркнул, что прежде необходимо проанализировать последствия атаки, а это займет время.

Пресс-секретарь российского лидера заверил, что Кремль не располагает данными, кто может стоять за атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Накануне Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить у России зенитные ракетные комплексы. Он отметил, что российские системы ПВО способны надежно защитить любые инфраструктурные объекты.

В ночь на 14 сентября на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco произошел пожар. Возгоранию предшествовал взрыв, произошедший в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. В США полагают, что за этим стоит Иран.

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