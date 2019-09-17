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Приковавший себя к памятнику чех свернул протест из-за рабочего графика

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В Праге неизвестный приковал себя цепью к памятнику советскому маршалу Ивану Коневу. Таким образом он выразил свое несогласие с решением властей муниципального района Прага-6 перенести монумент в музей, сообщила представитель полиции Виолета Сиржиштева. Ее слова приводит РИА Новости.

Отмечается, что мужчина принес с собой воду с пластмассовым стаканчиком. Он начал протест во второй половине дня в понедельник и планировал остаться у памятника до позднего вечера, так как, по его словам, ему рано вставать на работу.

По словам Сиржиштевой, сотрудники полиции провели проверку на месте и не зафиксировали нарушения общественного порядка.

12 сентября стало известно, что памятник Коневу в Праге перенесут в один из музеев. На протест против переноса вышли несколько десятков человек. Монумент не раз оскверняли вандалы: последний раз это произошло в конце августа. В МИД России посчитали, что перенос в неустановленное место памятника — беспрецедентная акция, нарушающая договоренности между странами, которая не останется без ответа.

В 2017 году в Чехии решили пересмотреть роль Конева в истории. Помимо сведений о роли полководца в освобождении Праги от фашистов в 1945 году, на табличке памятника появилось упоминание о подавлении венгерского восстания 1956-го и подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968-м.

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