В России появился новый продуктовый гигант

Сети «Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое» завершили процедуру слияния. Об этом говорится в совместном заявлении компаний.

Бенефициары группы «Дикси» и компании «Альбион-2002» (сеть «Бристоль») Игорь Кесаев и Сергей Кациев получили 51 процент объединенной холдинговой компании DKBR Mega Retail Group Limited, Сергей Студенников, который владеет «Красным и Белым», — 49 процентов, пишет РИА Новости.

После объединения сети продолжат работать под своими торговыми брендами. По словам Студенникова, объединенная компания станет одним из крупнейших ретейлеров на российском рынке. Ожидается, что ее выручка по итогам 2019 года составит около 800 миллиардов рублей, пишет ТАСС.

Стороны объявили о слиянии своих сетей в январе 2019 года. Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку. В общей сложности у «Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое» более 13 тысяч магазинов.

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