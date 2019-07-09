Силовики пришли за «Красным и Белым»

Правоохранительные органы и сотрудники Федеральной налоговой службы России (ФНС) пришли с обысками в головной офис сети «Красное и Белое» в Челябинске, передает Rambler News Service.

Представитель ретейлера сообщил, что соответствующие мероприятия проводятся «в рамках проверки нашего контрагента, для подтверждения деловых связей между ним и нами».

При этом, по словам собеседника агентства, проверяющие ведут себя очень корректно. «Всю запрашиваемую ими информацию мы немедленно предоставляем», — добавил он.

Силовики уже проводили следственные действия в головном офисе и на складах компании в декабре 2018 года. Тогда причиной обысков стало подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов.

Ранее стало известно, что несколько основных операционных компаний сети «Красное и Белое» сменили владельца и стали принадлежать кипрской компании Amelior Investments Limited.

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