Обвинявшего российских спортсменов в допинге австрийца пожизненно отстранили

Австрийский лыжник Йоханнес Дюрр пожизненно дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Об этом в Twitter сообщил журналист ARD Хайо Зеппельт.

Сообщается, что 32-летний спортсмен не собирается обжаловать решение. Дюрр в марте этого года был арестован по подозрению в спортивном мошенничестве и нарушении австрийского антидопингового законодательства.

В январе 2019 года лыжник дал интервью телеканалу ARD о допинге в лыжных гонках. Спортсмен передал информацию австрийской полиции. На ее основе правоохранительные органы провели антидопинговый рейд во время чемпионата мира-2019 по лыжным гонкам в Зеефельде. В интервью Expressen он заявил, что лидеры мирового лыжного спорта употребляют допинг, в том числе россияне.

Дюрр завоевал бронзу на «Тур де Ски» в 2014 году. На Олимпийских играх в Сочи он стал восьмым в скиатлоне.

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