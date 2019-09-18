Наука и техника
 
Последние новости
Россия запретила въезд всем освобожденным по обмену с Украиной заключенным
В НАТО обвинили Россию в разработке новых ракет
Татьяна Буланова устала жить с бывшим мужем под одной крышей
«Ливерпуль» проиграл в первом матче Лиги чемпионов
Лукашенко пообещал отвезти замгоссекретаря США в лес
Полет российских бомбардировщиков над Европой попал на видео
Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах
Авторитетов посадили за попытку убийства игрушечным вертолетом со взрывчаткой
Американцы удочерили девочку с Украины и заподозрили в ней взрослую карлицу
Новости партнеров

В России нашлась ракета «недостижимой дальности действия»

Перейти в «Мою Ленту»

Россия способна улучшить тактико-технические характеристики (ТТХ) своих ракет в ответ на выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил «Военно-промышленному курьеру» генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.

«Дальность действия нашей ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного нашего конкурента. Но если мы можем летать на такие расстояния, значит, у нас есть технические возможности значительно улучшить эти ТТХ. Главное — наша технологическая база, которой можно гордиться», — сказал руководитель.

По его словам, в случае необходимости корпорация способна «наименее затратными способами» найти ответ на возможные американские ракетные разработки.

Ранее в сентябре в «Научно-производственном объединении машиностроения» (Московская область) заявили, что сверхзвуковые универсальные противокорабельные ракеты П-800 «Оникс» среднего радиуса действия усовершенствуют.

18 августа Министерство обороны Соединенных Штатов провело на острове Сан-Николас у побережья Калифорнии (США) летные испытания крылатой ракеты наземного базирования на дальность свыше 500 километров.

ДРСМД прекратил действовать 2 августа по инициативе американской стороны.

В январе 2018 года Обносов назвал Х-101 лучшей в мире крылатой ракетой.

ДРСМД, заключенный Советским Союзом и Соединенными Штатами в декабре 1987 года, запрещал двум странам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1 000 до 5 500 километров) и меньшей (от 500 до 1 000 километров) дальности, а также обязывал ликвидировать соответствующие пусковые установки.

Малозаметная стратегическая крылатая ракета Х-101 класса «воздух-земля» разработана входящим в КТРВ конструкторским бюро (КБ) «Радуга». При стартовой массе в две с небольшим тонны она способна доставлять боевую часть весом около полутонны на расстояние до 5,5 тысячи километров с точностью попадания в цель в пределах 15-20 метров. Также отличается применением технологий снижения радиолокационной заметности.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Какие разработки корпорации «Тактическое ракетное вооружение» скрывает фюзеляж Су-57
Гиперзвуковому «Циркону» предрекли цезиевый стелс-щит
Появился снимок «нестандартной» С-400
Российские сверхзвуковые «Ониксы» улучшат
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0217 сентября

«Всеобщий страх и крушение надежд»

Сталин создал новое общество. Оно живет в России до сих пор
19:0817 сентября

Создание космического лифта признали возможным

17:4817 сентября

Найдено самое массивное «атомное ядро» величиной с город

16:3817 сентября

Раскрыта природа врезавшегося в Юпитер объекта

Наука и техника00:0113 сентября

Среди бессмертных

Эти существа создали всю сложную жизнь на Земле. Ученые впервые узнали, как они выглядят
15:4817 сентября

Подтвержден отказ коллектора «Союз МС-11»

14:4517 сентября

Последние «Протон-М» пересчитали

13:5017 сентября

США решили заменить F-22 и F-35

Наука и техника22:5210 сентября

Оно вам надо

Apple представила самый мощный телефон в мире: презентация новых iPhone
12:5117 сентября

Россия создаст «Союз-2М»

11:1817 сентября

Россия нашла замену Су-57

10:0717 сентября

Назван омолаживающий кровь фрукт

Россия
Искупавшейся в «шоколадной» ванне чиновнице предложили сохранить работу
«Назло держишь девушку за руку, назло живешь»
Их унижают, высмеивают и преследуют. Представители ЛГБТ — о жизни в атмосфере ненависти
Шойгу обсудил сотрудничество с министром обороны Казахстана
«Гоша умирал три раза»
Дедушка отдаст внуку почку, но без дорогих лекарств мальчик не выживет. Нужна ваша помощь!
На полицейских завели дело за пытки россиянина током со словами «Как без этого?»
«Глубоко травмированные, тревожные люди»
Россияне не могут стать счастливыми. Почему в этом виноват СССР?
Российская пенсионерка наряжала кошек в колпаки и попрошайничала на вокзале
Все материалы
Мир
Электронные сигареты унесли еще одну жизнь
Место происшествияДроны разбомбили нефтяной завод в Саудовской Аравии
Атака обрушила мировой рынок нефти. США готовы к военному ответу
Российские бомбардировщики пролетели над Европой
Raneen SawaftaПопутали берега
Евреи и арабы живут здесь вместе десятилетиями. Скоро тут может начаться третья мировая
США покажут ООН доказательства вины Ирана в атаке на Саудовскую Аравию
«Наследники Гитлера рвутся к власти»
 
Россия отчиталась о задержании напавших на пограничников северокорейцев
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко пообещал отвезти замгоссекретаря США в лес
Лукашенко решил помириться с американцами
Конфликт США и Белоруссии продолжался 10 лет. Их сблизила проблема Украины
Белоруссия захотела сделать улучшение отношений с США необратимым
«Сидит дед у разбомбленного дома и плачет»
Военкор о первых ополченцах и первых обстрелах мирных жителей в Донбассе
Украинская разведка уличила Россию в желании усилить свои позиции на переговорах
«В украинские батальоны шел всякий сброд»
Посланцы Кадырова и дикие ополченцы: воспоминания военкора о начале войны в Донбассе
Лукашенко призвал США урегулировать конфликт в Донбассе
Все материалы
Экономика
В России объяснили невозможность четырехдневки
Восточный рывок
Эти страны страдали от советского прошлого. Теперь они спасают экономику Европы
Болгария передумала мешать «Турецкому потоку»
«Денег примадонна так и не получила»
 
Белоруссия решила «разбавить» российскую нефть
Кантемир КарамзинОправдан, но не отпущен
Суд признал незаконность уголовного дела против Кантемира Карамзина
Француженку с судимостью назначили главой Европейского центробанка
Все материалы
Силовые структуры
Авторитетов посадили за попытку убийства игрушечным вертолетом со взрывчаткой
Александр СатлаевСледствие по телу
Российский следователь-насильник сам раскрывал свои преступления. Его ищут по всему миру
Адвоката бывшего главы правительства Дагестана задержали в зале суда
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Криминального авторитета Ику Ростовского отправили в СИЗО
Владимир Ионесян«Он перестал быть человеком»
Маньяк по кличке Мосгаз стал кошмаром столицы. Его хотели казнить на Красной площади
Российские тюремщики избили заключенных за вскрытые вены
Все материалы
Наука и техника
Создание космического лифта признали возможным
«Всеобщий страх и крушение надежд»
Сталин создал новое общество. Оно живет в России до сих пор
Найдено самое массивное «атомное ядро» величиной с город
Обреченный мир
Ученые следят за гибелью ледников Гренландии. Под угрозой будущее планеты
Раскрыта природа врезавшегося в Юпитер объекта
Среди бессмертных
Эти существа создали всю сложную жизнь на Земле. Ученые впервые узнали, как они выглядят
Подтвержден отказ коллектора «Союз МС-11»
Все материалы
Спорт
«Зенит» стартовал в Лиге чемпионов с выездной ничьей
Самый толстый — на ворота
Этот вратарь весил 170 килограммов. Он ломал перекладины и соперников
Нурмагомедов оценил шансы на проведение боя в России
Маргарита Мамун«Не береги силы, не сдохнешь!»
Российские гимнастки — лучшие в мире. Почему их годами унижают и оскорбляют тренеры
Сэйв польского вратаря «Вест Хэма» признан лучшим в пятом туре АПЛ
А перестройка все идет
Попытки МЮ и «Челси» победить, чемпионская гонка и другие интриги пятого тура АПЛ
Пропустившая допинг-тесты российская биатлонистка дисквалифицирована
Все материалы
Культура
Люк Бессон попал под суд за отказ убивать оленей
«Влияние Тарковского останется со мной до самой смерти»
Тайный гений черной документалистики, который стал звездой современного искусства
Умер народный артист России Валерий Успенский
Спектакль «Барокко»Тут вам не Нью-Йорк
Страх, аресты, самоцензура: как устроен политический театр в России
Знаменитости выступили в поддержку севшего за вывихнутое плечо омоновца актера
«Ужасно связать свое счастье с женой, детьми и богатством»
Как духовные поиски Льва Толстого испортили его отношения с семьей
Заворотнюк перенесла серьезную операцию
Все материалы
Интернет и СМИ
Голубь нагадил на рассуждающего о птичьем помете чиновника во время интервью
«Я породил монстра»
Как юный романтик хотел свободы слова, а создал «самое отвратительное место в интернете»
Легенда политической журналистики умерла от рака
Не поубиваешь — не поешь
Эти снимки у одних вызывают отвращение, у других — голод. И отражают человеческую сущность
Бузова перечислила черты мужчины мечты
«Сделал мое детство и деградировал»
«Ералаш» стал культовым для нескольких поколений. Но что с ним стало сейчас?
Дерипаска подал иск к западным СМИ в краснодарский суд
Все материалы
Ценности
Модный бренд «украсил» одежду дырами от пуль и был обруган
«В детстве я никогда не видел бигмака и не пил колы»
Этот грузинский дизайнер заставил мир полюбить воровские наколки, русский мат и всю Россию
Мужчинам предложили носить оголяющие пах штаны за четыре тысячи долларов
«Жила и умерла королевой и девственницей»
Платья, бриллианты и никаких мужчин: роскошная жизнь Елизаветы I
Наоми Кэмбелл оголила грудь на подиуме
Сетки, стразы и чулки
Мужчины выпячивают женственность, а женщины — грудь: как прошла Неделя моды в Нью-Йорке
Сердобольные дети отдали затравленному бедному однокласснику свою одежду
Все материалы
Путешествия
Туристы назвали самую большую проблему российских курортов
Горное убежище
Когда-то тут строили бункеры. Миллиардер превратил это место в рай для туристов
С портящими воздух в самолете пассажирами решили бороться
Саарбург«Залипаешь и не можешь оторваться»
Как выглядит другая Германия, о которой туристы не подозревают
Цены на билеты в Крым сравнили с зарплатами россиян
«Купи осьминога — порадуй тещу!»
Как россиянину развлечься в самых укромных уголках Италии
В России разрешили «курить» в самолетах
Все материалы
Из жизни
In this Sept. 18, 2013 file photo, law enforcement officials from multiple agencies examine the two cars pulled from Foss Lake, in Foss, Okla. The state medical examiner released autopsy reports identifying two of the bodies as 16-year-old Jimmy Allen Williams and 42-year-old Cleburn Hammack. They were among the remains of six bodies found the in two cars«Это безумно пугает»
На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
«Самый счастливый в мире еж» стал звездой сети
Самый страшный зверь
Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Американцы удочерили девочку с Украины и заподозрили в ней взрослую карлицу
«У многих в России все идет по накатанной»
История россиянки о жизни в Швеции, Таиланде и Германии
Незамужнюю учительницу уволили из католической школы за отказ делать аборт
«Обреченность висела в воздухе»
Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
Все материалы
Старинные автомобили Франкфурта
Некоторые автомобили на выставке IAA можно купить. Но они мало кому по карману
Мы ждали такую «Ладу» 50 лет
Видео: изучаем концептуальный кроссовер LADA XCode — скоро все «Лады» будут такими
Lamborghini за 150 миллионов
Видео: обзор самого дорогого и быстроого «Ламбо» в истории — гибрида Sian
Месяц живем с Volvo XC40: часть первая
Знакомимся с «лучшим европейским автомобилем» и проверяем, насколько он на самом деле крут
Затея Renault с продажей автомобилей онлайн провалилась в России
Volkswagen подготовил Tiguan к российской зиме
Африканский автопроизводитель представил первую модель
Все материалы
Дом
Найдена самая роскошная квартира Северного Кавказа
Гиблое дело
Пенсионерка создала кукольные дома, навевающие ужас. Теперь ее знает весь мир
Сбербанк снизил первый взнос по ипотеке
Нашпионил
В какой роскоши живет в США сбежавший из России информатор Олег Смоленков
Коллектор ошибся квартирой и сам оказался в должниках
«Мы смотрим, шепелявит человек или заикается»
Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России
«Лаборатория Касперского» захотела дорогостоящий офис
Все материалы
Нацпроекты
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
В России прошел автопробег коммунальной техники
Названы преимущества сельских школ перед городскими
Все материалы