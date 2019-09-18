В России нашлась ракета «недостижимой дальности действия»

Россия способна улучшить тактико-технические характеристики (ТТХ) своих ракет в ответ на выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил «Военно-промышленному курьеру» генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.

«Дальность действия нашей ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного нашего конкурента. Но если мы можем летать на такие расстояния, значит, у нас есть технические возможности значительно улучшить эти ТТХ. Главное — наша технологическая база, которой можно гордиться», — сказал руководитель.

По его словам, в случае необходимости корпорация способна «наименее затратными способами» найти ответ на возможные американские ракетные разработки.

Ранее в сентябре в «Научно-производственном объединении машиностроения» (Московская область) заявили, что сверхзвуковые универсальные противокорабельные ракеты П-800 «Оникс» среднего радиуса действия усовершенствуют.

18 августа Министерство обороны Соединенных Штатов провело на острове Сан-Николас у побережья Калифорнии (США) летные испытания крылатой ракеты наземного базирования на дальность свыше 500 километров.

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ДРСМД прекратил действовать 2 августа по инициативе американской стороны.

В январе 2018 года Обносов назвал Х-101 лучшей в мире крылатой ракетой.

ДРСМД, заключенный Советским Союзом и Соединенными Штатами в декабре 1987 года, запрещал двум странам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1 000 до 5 500 километров) и меньшей (от 500 до 1 000 километров) дальности, а также обязывал ликвидировать соответствующие пусковые установки.

Малозаметная стратегическая крылатая ракета Х-101 класса «воздух-земля» разработана входящим в КТРВ конструкторским бюро (КБ) «Радуга». При стартовой массе в две с небольшим тонны она способна доставлять боевую часть весом около полутонны на расстояние до 5,5 тысячи километров с точностью попадания в цель в пределах 15-20 метров. Также отличается применением технологий снижения радиолокационной заметности.

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