Во всех российских больницах внедрят электронные медкарты

Во всех больницах России до конца года внедрят электронные медицинские карты. Об этом заявила заместительница председателя федерального фонда ОМС Светлана Кравчук. Ее слова приводятся на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

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По ее словам, финальной точкой в реализации нацпроекта «Здравоохранение» по части цифровизации станет возможность ведения медицинской электронной документации во всех фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП).

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект, в частности, предполагает увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет. Кроме того, к концу 2022 года в России должна появиться сеть из 27 национальных медицинских исследовательских центров, которые будут помогать внедрять в больницах инновации и основанные на регулярно обновляемых клинических рекомендациях системы контроля качества медпомощи. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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