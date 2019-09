The New York Times подняли на смех за статью о «какающих женщинах»

Пользователи соцсетей высмеяли американскую газету The New York Times после публикации материала о том, что женщины ходят в туалет на работе. Статья вышла на сайте 17 сентября под названием «Женщины какают. На работе. Смиритесь с этим» (Women Poop. At Work. Get It Over), позднее заголовок был скорректирован.

В тексте говорится, что шейминг из-за походов в туалет в первую очередь касается женщин, которые чаще страдают от синдрома раздраженного кишечника и заболеваний кишечника в целом. «Другими словами, патриархат просочился в кишечные тракты женщин. Давайте назовем это "какатриархатом"», — предлагал автор статьи.

Также в материале, в частности, рассказывается о женщине из Нью-Йорка, которая из-за боязни осуждения коллег стеснялась пользоваться туалетом на работе, поэтому ходила в уборную напротив своего офиса.

Некоторых читателей развеселило содержание статьи, дополненное картинкой с женским туалетом. Иллюстрация показалась юзерам странной: в одной из кабинок были изображены сразу две женщины, в другой — мужчина, а в соседней — женщина без обуви.

«Абсолютно ни один человек, нигде, в истории человечества: / NY Times: эта статья», — написал iowahawkblog. Редактор издания Washington Examiner Сет Мэндел (Seth Mandel) «с сожалением констатировал, что NYT снова сделала это».

Пользовательницу Кэти Янг (Cathy Young) удивило то, что в статье содержится такой фрагмент: «Туалеты удивительным образом насыщены гендером». Джессика Флэтчер (Jessica Fletcher) в свою очередь задумалась, что же творится в туалетах редакции The New York Times.

