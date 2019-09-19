Российская соцработница зарезала двух инвалидов ради азартных игр

Обвиняемая в убийстве двух пенсионеров-инвалидов 35-летняя соцработница из деревни Питкяранта предстанет перед Верховным судом Карелии. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета (СК).

По данным СК, женщина пришла в квартиру брата и сестры возрастом 58 и 55 лет, зарезала их и скрылась, похитив 260 тысяч рублей. Установлено, что деньги она планировала использовать на ставки в онлайн-казино.

Обвиняемой инкриминируется убийство двоих человек, находящихся в беспомощном состоянии, из корыстных побуждений и разбой.

16 июля сообщалось, что соцработницу благотворительного фонда приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство с целью ограбления блокадницы и старейшей сотрудницы Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Следствие считает, что осужденная несколько месяцев ухаживала за своей жертвой, а потом вместе с двумя знакомыми убила ее, похитив 130 тысяч рублей и ценности из квартиры.

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