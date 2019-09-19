На Чукотке запустили коротковолновое цифровое вещание

В Чукотском автономном округе запустили цифровое коротковолновое радиовещание. Пока оно работает в тестовом режиме, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу окружного правительства.

Как пояснили местные власти, в регионе с плотностью населения в 0,07 человек на квадратный километр радиовещание особенно важно, поскольку позволяет обеспечить связью горняков, геологов, оленеводов и охотников.

В пресс-службе сообщили, что к 2020 году планируется обеспечить коротковолновым радиовещанием 95,5 процента территории региона. Это соответствует планам нацпроекта по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры.

Тестовое вещание осуществляется на частоте в 12025 килогерцы в аналоговом (AM) и цифровом формате DRM.

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