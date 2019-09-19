Названо обвинение адвокату бывшего главы правительства Дагестана

Адвоката Дагира Хасавова, защищавшего бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, обвиняют в угрозах свидетелю. Об этом стало известно «Коммерсанту».

По данным источников, близких к следствию, Хасавов пытался воздействовать на представителя дагестанской «Дирекции единого государственного заказчика-застройщика» Альберта Хавчаева, который был важным свидетелем по делу бывших руководителей правительства республики, обвиняемых в крупной растрате.

Следствие строит обвинение на двух аудиофайлах, который защитник отправил знакомому. Хасавов свою вину не признает и утверждает, что никогда не встречался с Хавчаевым.

Кроме того, по информации издания, на рабочем месте в Счетной палате Дагестана был задержан сын бывшего вице-премьера республики Раюдина Юсуфова Вадим Юсуфов. Отмечается, что эти события могут быть связаны между собой.

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Хасанова задержали 17 сентября в зале суда. Отмечалось, что ему инкриминируют статью 294 («Воспрепятствование правосудию») УК РФ из-за комментариев по делу, которые он опубликовал в своих социальных сетях.

6 февраля сообщалось, что бывший врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, а также его заместители Раюдин Юсуфов и Шамиль Исаев обвиняются в мошенничестве. По подсчетам Следственного комитета, в общей сложности ущерб по делу дагестанских чиновников превысил 95 миллионов рублей.

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