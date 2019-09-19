Российский хирург-самоучка устроил мастер-класс операции в курилке

Российский хирург-самоучка Емельян Брауде, называющий себя в социальных сетях «cоздателем современной косметологии», провел мастер-класс пластической операции в обшарпанном подвале и сигаретой в руках. Соответствующее видео появилось на его странице в Instagram.

На опубликованных кадрах видно, что процедура не в операционной, а в подвале или заброшенном чердаке. Как пишет «Комсомольская правда», на кушетке лежит некая Евгения Гуранда. В одной руке девушка держит мобильный телефон, в другой — сигарету. Так называемый хирург оперирует правой рукой, а в левой держит табачное изделие. «А давай покурим! Прижги ее», — говорит Брауде пациентка, которой в этот момент протыкают бровь огромной иглой.

Все происходящее снимают несколько камер. Как выяснилось, в этот момент у хирурга-самоучки проходил мастер-класс. Одна из «учениц» в беседе «КП» рассказала, что молодой человек работает по своей методике и попасть к нему хотят многие косметологи России. «Обучение платное, но оно того стоит», — сказала она. По ее словам, в «операционной» царит дружеская атмосфера, а сама процедура превращается в какое-то «волшебство и преображение». Как отмечает «КП», «доктор» не имеет медицинского образования, но это не мешает ему выдавать сертификаты о прохождении курса так называемого обучения.

РЕН ТВ, в свою очередь, смог отыскать героиню мастер-класса. Отмечается, что девушка старается не показывать шрамы, которые остались после «операции», но и обращаться за компенсацией морального ущерба она не намерена. «Он помогает нам. Он дает нам столько заботы, и столько внимания, и столько защиты, что мы чувствуем себя более уверенными. И те девочки, которые приходят к нам на процедуры, тоже растут», — поведала Гуранда.

В то же время опубликованным роликом заинтересовался Росздравнадзор. Специалисты уже успели обнаружить ряд опасных нарушений и намерены начать проверку.

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