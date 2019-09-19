К основательнице РЕН ТВ пришли с обыском

Следователи провели обыск у бывшей издательницы журнала The New Times и основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской. Об этом сообщает «Медиазона», ссылаясь на уже удаленный пост в Twitter журналистки Анны Качкаевой.

«У Ирены Стефановны Лесневской идет обыск. Рано утром в дом на даче в Шмеленках (Ирена живет сейчас там) пришли следователи Следственного комитета. 30 минут назад позвонила ее помощница. Никаких подробностей больше не знаю», — написала Качкаева.

Позднее она удалила твит, уточнив, что сделала это по просьбе сына Лесневской. «Сейчас разговаривала с Иреной. Она в порядке. Сообщила, что следователи были и уехали», — написала журналистка.

Ирена Лесневская начала работать на телевидении в 1965 году, в 1991 году она стала соучредителем телекомпании РЕН ТВ. В 2005 году она и ее сын Дмитрий Лесневский, который также является основателем компании, продали свою долю в ней медиахолдингу «RTL Group», а затем покинули телеканал. В 2007 году Лесневская стала издателем журнала The New Times, но в 2013 году передала журнал его основательнице Евгении Альбац. Лесневской 77 лет.

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