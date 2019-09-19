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Новость об обыске у основательницы РЕН ТВ оказалась фейком

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Ирена Лесневская

Телеканал РЕН ТВ опроверг новость о том, что у бывшей издательницы журнала The New Times и основательницы РЕН ТВ Ирены Лесневской утром 19 сентября прошли обыски. Сообщение об этом размещено на сайте канала.

«По данным РЕН ТВ, никаких следственных действий с Лесневской не проводится», — говорится в заявлении компании.

Сама Лесневская также подтвердила ТАСС, что обысков не было. «У меня сработала тревожная кнопка, приехала полиция и уехала. Все в порядке», — сообщила она.

Первой об обыске на даче у Лесневской в Подмосковье сообщила журналистка Анны Качкаева, ссылаясь на информацию от помощницы основательницы канала. Она разместила пост с этой новостью в Twitter, но позднее удалила его, объяснив это просьбой сына Лесневской.

Ирена Лесневская начала работать на телевидении в 1965 году, в 1991 году стала соучредителем телекомпании РЕН ТВ. В 2005 году она и ее сын Дмитрий Лесневский, который также является основателем компании, продали свою долю медиахолдингу RTL Group, а затем покинули телеканал. В 2007 году Лесневская стала издателем журнала The New Times, а в 2013 году передала издание его основательнице Евгении Альбац.

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Предыстория: К основательнице РЕН ТВ пришли с обыском
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