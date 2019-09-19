В Москве оценили украинскую идею развалить Россию

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала призыв бывшего посла Украины в Сербии Александра Александровича способствовать развалу России. Соответствующий пост появился в Facebook.

«Зачем по-остаповски призывать заграницу на помощь? Представитель Киева мог просто вспомнить собственный опыт самоуничтожения и развала страны», — написала дипломат. Она добавила, что на Украине «ни военных действий, ни санкций не было» при наличии финансовой и политической поддержки Запада на протяжении десятилетий.

Захарова также вспомнила слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, что «от Украины останутся несколько кусков». Она посоветовала послу почитать своих авторов, прежде чем «писать ересь».

Ранее 19 сентября бывший посол Украины в Сербии Александр Александрович заявил, что развал России должен стать целью для международного сообщества. Он считает, что в своих нынешних границах Россия не способна стать «нормальным цивилизованным государством». Однако, по его мнению, если страну удастся сократить до существующих размеров ее европейской территории, лишить ресурсов, ядерного оружия и членства в Совете Безопасности ООН, ситуация изменится.

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