Бывший посол Украины призвал развалить Россию

Развал России должен стать целью для международного сообщества, считает бывший посол Украины в Сербии Александр Александрович. Такую точку зрения он выразил в авторской колонке под названием «Единственный способ справиться с Россией», опубликованной изданием «Цензор.нет».

Александрович считает, что в своих нынешних границах Россия не способна стать «нормальным цивилизованным государством». Однако если страну удастся сократить до существующих размеров ее европейской территории, лишить ресурсов, ядерного оружия и членства в Совете Безопасности ООН, ситуация изменится. По мнению украинского дипломата, в таких обстоятельствах Россия «имеет все шансы стать ответственным региональным игроком, возможно даже стать членом ЕС и НАТО, мирно сосуществовать со своими соседями».

Хотя Александрович уверен, что попытки договориться с Москвой непродуктивны, поскольку «противоречат установкам кремлевского режима», военный сценарий развития событий он также исключает. По его словам, международное сообщество должно сосредоточиться на масштабном санкционном давлении, ввести персональные санкции против высшего руководства России и обвалить цены на нефть.

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