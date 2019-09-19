Владелец английского клуба оценил партнерство с «уважаемой семьей» бен Ладена

Член королевской семьи Саудовской Аравии принц Абдулла бин Мосаад бин Абдулазиз Аль-Сауд, ставший владельцем английского клуба «Шеффилд Юнайтед», высказался о сотрудничестве с семьей лидера террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамы бен Ладена. Его слова приводит «Би-би-си».

Принц Абдулла заявил, что бен Ладены — уважаемая семья, но даже в ней завелась «одна плохая личность». Он отметил, что его оскорбляет, когда эту фамилию используют как синоним чего-то плохого. «Я не вел дел с ними раньше, однако я был бы счастлив сделать это сейчас», — заявил владелец «Шеффилда».

Член королевской семьи стал единоличным владельцем «Шеффилда» ранее в сентябре. Он также заявил, что его целью является привлечение спонсоров из Саудовской Аравии.

В мае «Шеффилд Юнайтед» был обвинен в получении кредита на 3,5 миллиона евро от семьи бен Ладена. Тогдашний совладелец клуба Кевин Маккейб якобы знал об источнике этих средств. Функционер обвинения отверг.

Усама бен Ладен — лидер террористической группировки «Аль-Каида», находился в списке самых разыскиваемых террористов ФБР с 1998 года. Он был ликвидирован в результате операции американского спецназа в ночь на 2 мая 2011 года на вилле в пакистанском Абботабаде. Его тело было захоронено в море.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!