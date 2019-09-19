Клуб Бекхэма пополнится чемпионом мира и Европы

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва перейдет в американский клуб «Интер Майами», совладельцем которого является бывший футболист Дэвид Бекхэм. Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, трансфер произойдет летом 2020 года. Сильва должен стать лицом проекта Бекхэма. Англичанин понимает, что подписание футболиста с таким опытом и узнаваемостью поможет продвинуть «Интер Майами» в США и в остальном мире.

При этом Сильва в июне уже подтвердил, что покинет «Манчестер Сити». Также он отметил, что никогда не перейдет в другой клуб Английской премьер-лиги (АПЛ). Он играет за «горожан» с 2010 года и за это время четыре раза выиграл чемпионат Англии. В составе сборной Испании полузащитник дважды стал чемпионом Европы и выиграл мировое первенство.

11 сентября сообщалось, что Бекхэм связался с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси, чтобы обсудить возможность его переезда в США. Клуб начнет выступление в Главной лиге футбола (MLS) в 2020 году. Бекхэм вместе с группой инвесторов владеет «Интером». Официальной датой основания команды значится 28 января 2018 года.

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