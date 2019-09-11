Бекхэм позвал Месси в свой клуб

Совладелец американского клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм связался с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси, чтобы обсудить возможность его переезда в США. Об этом сообщает AS со ссылкой на Catalunya Radio.

«Интер», который начнет выступления в Главной лиге футбола (MLS) в 2020 году, желает видеть Месси в своем составе. Отмечается, что американский клуб готов предложить аргентинцу солидный контракт.

5 сентября сообщалось, что в контракте нападающего «Барселоны» есть опция, согласно которой он может досрочно расторгнуть соглашение с клубом. До 30 июня каждого года аргентинец якобы может дать ответ по поводу своего будущего. Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. Вместе с командой он десять раз становился чемпионом Испании, шесть раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Кроме того, он пять раз получал «Золотой мяч».

В сентябре 2018-го сообщалось, что Бекхэм рассчитывает видеть у руля своей «Интер Майами» французского специалиста Зинедина Зидана. На тот момент он находился без работы, однако сейчас тренер работает с мадридским «Реалом».

Бекхэм вместе с группой инвесторов владеет «Интером». Официальной датой основания команды значится 28 января 2018 года. Однако о желании Бекхэма стать владельцем клуба MLS стало известно еще в 2013-м.

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