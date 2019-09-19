Медведев пообещал России социально ориентированный бюджет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о параметрах проекта бюджета страны на 2020 год. На заседании правительства он указал, что важнейшим направлением документа станет социальная ориентированность, передает РИА Новости.

Глава правительства подчеркнул, что расходы на социальную поддержку, развитие образования, здравоохранения и культуры по-прежнему остаются основной расходной статьей.

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По его словам, в ближайшие три года основной финансовый документ страны будет профицитным и сбалансированным.

В первую очередь его сформируют для достижения целей нацпроектов. На них и на модернизацию и расширение магистральной инфраструктуры в 2020-2022 годах выделят порядка семи триллионов рублей. На целевую поддержку регионов с финансированием нацпроектов направят в те же сроки около 2,2 триллиона рублей.

На материнский капитал в 2020 году планируется выделить 316 миллиардов рублей. Сами выплаты, добавил Медведев, поднимут до 466 тысяч рублей.

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