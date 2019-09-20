Адвокат обозначил проблемные вопросы в «деле Устинова»

Адвокат Шота Горгадзе прокомментировал в своем Telegram-канале решение Мосгорсуда изменить меру пресечения актеру Павлу Устинову, который был признан виновным в применении насилия к росгвардейцу во время несогласованной акции 3 августа.

Горгадзе задается вопросами, что именно легло в основу обвинительного приговора, кроме показаний потерпевшего, а также насколько процессуально правильно было обосновано ходатайство о приобщении видео задержания молодого человека к материалам дела.

Он также отметил блестящую работу его коллеги Анатолия Кучерены, благодаря усилиям которого Устинова освободили под подписку о невыезде.

Горгадзе акцентирует внимание на том, что «помочь парню» удалось именно через судебные и правовые механизмы. «Так должно быть всегда. Внимание общественности всегда помогает, но оно должно быть способом привлечения внимания, а не попыткой подменить собой правосудие», — заключил он.

Устинов будет находиться под подпиской до 23 сентября, когда Мосгорсуд планирует рассмотреть жалобу по его делу. 16 сентября Тверской суд Москвы приговорил его 3,5 года колонии за то, что в ходе задержания он якобы вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. Волна общественного недовольства поднялась из-за отказа судьи учитывать при принятии решения видео задержания 23-летнего гражданина.

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