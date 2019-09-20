Глава Генштаба рассказал президенту России анекдот

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений «Центр-2019» рассказал президенту Владимиру Путину анекдот про армейское питание. Об этом сообщается в Telegram-канале RIA_Kremlinpool в пятницу, 20 сентября.

Утром в пятницу глава государства прибыл на полигон в Оренбургской области для наблюдения за основным этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2019», в которых участвуют 128 тысяч военнослужащих из восьми стран: России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Здесь же он встретился с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Российский лидер и сам знает анекдоты военной тематики. В октябре 2017 года в ходе пленарного заседания в рамках форума «Российская энергетическая неделя» он рассказал анекдот про израильскую армию. В декабре того же года Путин ответил анекдотом про офицерского сына на вопрос о военных расходах.

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