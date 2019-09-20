Саудовской Аравии пообещали уничтожение

Лидер ливанского исламистского движения «Хезболла» Саид Хасан Насралла заявил, что в случае войны Иран уничтожит Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом со ссылкой на телевизионное выступление сообщает агентство Reuters.

«Не думайте о войне с Ираном, потому что они вас уничтожат. (...) Ваши дома сделаны из стекла, ваша экономика тоже стеклянная — как стеклянные города в ОАЭ», — цитирует агентство Насраллу.

Он также посоветовал арабским государствам не наращивать свои силы ПВО, а остановить войну в Йемене.

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В ночь на 14 сентября на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco произошел пожар. Возгоранию предшествовал взрыв, произошедший в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах». В августе они также ударили по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду, используя при этом беспилотные летательные аппараты Samad-3.

В мае текущего года Йемен сообщил, что из-за авиаударов коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, в стране погибли более 13 тысяч человек.

Гражданская война в Йемене идет с 2014 года. Одна из воюющих сторон — боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии (эту сторону поддерживают Иран и «Хезболла»), другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

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