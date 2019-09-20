США захотели рассорить Россию и Китай

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США хотят поссорить Россию и Китай. Об этом он написал в статье в журнале «Россия в глобальной политике».
Лавров отметил, что «американские коллеги» стремятся мобилизовать всех своих внешних партнеров в целях сдерживания России и Китая. «При этом не скрывают желания рассорить Москву и Пекин», — подчеркнул министр. Он добавил, что другой целью США является подорвать объединения в Евразии, которые они не могут контролировать.
В сентябре сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем в первые восемь месяцев текущего года увеличился в годовом исчислении на 4,5 процента, до 70,59 миллиарда долларов.
Ранее Лавров заявил о признаках в американских СМИ начала информационной кампании для отказа от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).