Путина накормили хлебом со сгущенкой

Министр обороны России Сергей Шойгу угостил президента России Владимира Путина свежеиспеченным хлебом, который глава государства макнул в сгущенное молоко и съел. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Президент отведал блюдо из передвижной пекарни на военном полигоне «Донгуз» в Оренбургской области.

Шойгу предложил Путину кусок белого хлеба. «А вы сами-то это ели?» — спросил президент. Министр ответил утвердительно и добавил, что «жив-здоров» после этого. Затем Шойгу показал главе страны на сгущенное молоко, мед, варенье и травяной чай. Путин отломил кусок хлеба и поделился им с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, который также предпочел макнуть хлеб в сгущенку.

Ранее сообщалось, что на военных испытаниях в Оренбургской области глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов рассказал российскому лидеру анекдот про армейское питание.

На полигоне «Донгуз» в Оренбургской области состоялись военные маневры «Центр-2019». В учениях приняли участие 128 тысяч служащих из восьми стран: России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. По приглашению Путина полигон посетил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

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