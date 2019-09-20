Актеров российского спектакля о войне в Донбассе закидали фекалиями

Активисты радикально-патриотического движения SERB прервали показ спектакля «Война близко», который шел вечером 20 сентября в «Театре.doc» в Москве. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на сотрудницу театра Ирину Векшину.

По ее словам, представители SERB пришли в театр еще до начала спектакля, но их не пустили в зрительный зал. Во время третьей части постановки они подошли к пожарному выходу и бросили в помещение стаканчики, в которых предположительно находились фекалии.

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Часть зрителей покинула зал. Как сообщила режиссер театра Зарема Заудинова в Facebook, актеры и сотрудники театра убрали нечистоты и проветрили помещение, после чего продолжили спектакль.

Постановка «Война близко» посвящена военному конфликту в Донбассе, а также украинским заключенным, которые осуждены на территории России. После спектакля состоялся телемост с украинским режиссером Олегом Сенцовым и Александром Кольченко, которые ранее отправились в Киев в рамках обмена заключенными с Москвой.

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