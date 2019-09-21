«Ньюкасл» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче АПЛ

«Ньюкасл» на своем поле сыграл вничью с «Брайтоном» в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 21 сентября, и завершилась со счетом 0:0. Гости имели внушительное преимущество по владению мячом (70 на 30 процентов), они же создали больше голевых моментов, но хозяева смогли оставить свои ворота в неприкосновенности.

После шести туров «Ньюкасл» с пятью набранными очками располагается на 17-м месте в турнирной таблице. В активе «Брайтона» шесть баллов, команда находится на 15-й строчке чемпионата.

В следующем туре «Ньюкасл» 29 сентября на выезде сыграет с «Лестером». «Брайтон» днем ранее на чужом поле сыграет с «Челси».

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